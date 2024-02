Srbi poslali jasnu poruku protiv odluka Prištine Kurtijev režim radi protiv srpskog naroda na KiM

Predsednik Srpske liste i direktor Kliničko-bolničkog centra u Kosovskoj Mitrovici Zlatan Elek rekao je da su Srbi na jučerašnjem skupu poslali poruku da su protiv svih odluka vlasti u Prištine, pogotovo protiv odluke o ukidanju dinara i platnog prometa. Cilj Aljbina Kurtija je da se rasele Srbi i da nastupi egzodus, kaže Elek i poručuje da se nada da će razum preovladati.

Cilj Aljbina Kurtija je da se rasele Srbi i da nastupi egzodus, rekao je Elek za RTS i poručio da se nada da će razum preovladati. On je, gostujući u Dnevniku RTS-a, rekao da je cilj Aljbina Kurtija da se rasele Srbi i da nastupi egzodus. - Šta misle Srbi pokazali su juče na skupu, kojem je prisustvovalo prema našim evidencijama između 6.000 i 7.000 ljudi - naveo je Elek. On je podsetio i koji su to sve potezi Prištine u poslednje vreme koji utiču na položaj Srba