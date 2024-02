Vučić se vratio staroj ideji: Došlo vreme za osnivanje velikog Pokreta za narod i državu

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić poručio je danas da je došlo vreme za osnivanje "velikog pokreta za narod i državu".

On je istakao da će taj pokret "imati snagu" da odbrani nacionalne i državne interese Srbije. "Vreme je za osnivanje velikog pokreta za narod i državu koji će imati snage da ubrza ekonomski rast Srbije i odbrani naše nacionalne i državne interese", objavio je Vučić na Instagram nalogu "buducnostsrbijeav". Podsetimo, pre više od godinu dana Vučić je prvi put najavio mogućnost formiranja Narodnog pokreta za državu, što se - nije desilo.