Senat SAD odobrio paket pomoći Ukrajini; Rusija raspisala poternicu za estonskom premijerkom

Rat u Ukrajini – 720. dan. Ukrajinski zvaničnici saopštavaju da je u ruskom napadu na Dnjepar oštećena termoelektrana, kao i da je deo grada ostao bez struje. Ukrajinske snage PVO, takođe, tokom noći oborile su 16 od 23 ruske bespilotne letelice iznad tri oblasti. Senat SAD, predvođen demokratama, odobrio je paket pomoći Ukrajini od 60 milijardi dolara, ali će odluku morati da podrži i Predstavnički dom, koji je pod kontrolom republikanaca. Sa druge strane, Rusija je raspisala poternicu za estonskom

Zelenski pozdravio odluku američkog senata Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski pozdravio je odluku Senata SAD o predlogu zakona koji predviđa pomoć Ukrajini od 61 milijarde dolara . "Za nas u Ukrajini, nastavak pomoći SAD pomaže da se spasu ljudski životi od ruskog terora", napisao je Zelenski na Iksu. (X) I am grateful to @SenSchumer, @LeaderMcConnell, and every US Senator who has supported continued assistance to Ukraine as we fight for freedom, democracy,