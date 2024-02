Eskobar: Jednostrani potezi imaće posledice

VAŠINGTON - Specijalni izaslanik Sjedinjenih Američkih Država za Zapadni Balkan Gabrijel Eskobar izjavio je danas da je ta zemlja bila potpuno jasna u stavu da ne može biti jednostranih poteza, kao i da će takvi potezi imati posledice.

On je to rekao za Tanjug, a povodom odluke Prištine da odloži primenu uredbe tzv. CBK o zabrani dinara na KiM i istakao da bi o tim pitanjima trebalo da se komunicira sa rokovima koji ne utiču na stanovništvo. "Mi smo spremni da pomognemo u rešavanju problema, ali Beograd i Priština moraju da se vrate dijalogu i poštuju postojeće dogovore", rekao je on. Prema njegovim rečima, mnoga od tih pitanja mogla bi da se reše uspostavljanjem Zajednice srpskih opština. Na