Vučić objavio sliku sa Glišićem u bolnici Podigao je pesnicu u vazduh i... (foto)

Pravda pre 54 minuta  |  Alo
Vučić objavio sliku sa Glišićem u bolnici Podigao je pesnicu u vazduh i... (foto)

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić postavio je fotografiju sa svojim kolegom Darkom Glišićem koji je pre nekoliko dana imao moždani udar.

Predsednik Vučić je u opisu fotografije napisao: - Darko nesalomivi. Na fotografiji se vidi da je Glišić bolje, on nasmejano pozira sa predsednikom i drži pesnicu u vazduhu, pokazujući da je pobedio. Prikaži ovu objavu u aplikaciji Instagram Objava koju deli Aleksandar Vučić (@buducnostsrbijeav) Podsetimo, Darku Glišiću, ministru za javna ulaganja i predsedniku Izvršnog odbora SNS Darka Glišića pozlilo je uživo tokom gostovanja na TV Pink u emisiji kod Dee i
