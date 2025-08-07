„Darko nesalomivi“: Vučić ponovo obišao ministra Glišića

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić objavio je danas na svom Instagramu fotografiju iz posete ministru Darku Glišiću, koji se nalazi u bolnici nakon što je doživeo moždani udar tokom gostovanja u jutarnjem programu na televiziji Pink. „Darko nesalomivi!“, napisao je Vučić u opisu fotografije. Прикажи ову објаву у апликацији Instagram Објава коју дели Aleksandar Vučić (@buducnostsrbijeav) Podsetimo, predsednik Vučić je obišao Glišića i u noći između 5. i 6. avgusta.