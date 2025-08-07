Vučić objavio sliku sa Darkom Glišićem iz bolničke postelje

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić, objavio je sliku sa ministrom za javna ulaganja Darkom Glišićem.

Kako se vidi na slici, Glišić leži u bolničkoj postelji i drži za ruku predsednika Srbije. Vučić je uz fotografiju iz bolnice napisao: “Darko nesalomivi!” A post shared by Aleksandar Vučić (@buducnostsrbijeav) Podsetimo, ministru za javna ulaganja Darku Glišiću pozlilo je nedavno u studiju televizije PINK. On je bio gost jutarnjeg programa i kada je trebalo da odgovori na jedno od pitanja, odjednom je počeo da zamuckuje i nije mogao da izgovori nijednu celu reč.