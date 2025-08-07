Vučić objavio sliku sa Darkom Glišićem iz bolničke postelje

Nova pre 2 sata  |  Autor: Nova.rs
Vučić objavio sliku sa Darkom Glišićem iz bolničke postelje

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić, objavio je sliku sa ministrom za javna ulaganja Darkom Glišićem.

Kako se vidi na slici, Glišić leži u bolničkoj postelji i drži za ruku predsednika Srbije. Vučić je uz fotografiju iz bolnice napisao: “Darko nesalomivi!” A post shared by Aleksandar Vučić (@buducnostsrbijeav) Podsetimo, ministru za javna ulaganja Darku Glišiću pozlilo je nedavno u studiju televizije PINK. On je bio gost jutarnjeg programa i kada je trebalo da odgovori na jedno od pitanja, odjednom je počeo da zamuckuje i nije mogao da izgovori nijednu celu reč.
Otvori na nova.rs

Povezane vesti »

Vučić objavio sliku sa ministrom Glišićem iz bolnice

Vučić objavio sliku sa ministrom Glišićem iz bolnice

Serbian News Media pre 1 sat
Vučić objavio fotografiju sa Darkom Glišićem iz bolnice

Vučić objavio fotografiju sa Darkom Glišićem iz bolnice

Danas pre 2 sata
Vučić posetio Glišića u bolnici: Darko nesalomivi!

Vučić posetio Glišića u bolnici: Darko nesalomivi!

RTV pre 2 sata
"Darko nesalomivi": Vučić objavio fotografiju sa ministrom Glišićem iz bolnice (foto)

"Darko nesalomivi": Vučić objavio fotografiju sa ministrom Glišićem iz bolnice (foto)

Blic pre 2 sata
„Darko nesalomivi“: Vučić ponovo obišao ministra Glišića

„Darko nesalomivi“: Vučić ponovo obišao ministra Glišića

Nedeljnik pre 2 sata
Vučić posetio Glišića u bolnici: "Darko nesalomivi"

Vučić posetio Glišića u bolnici: "Darko nesalomivi"

NIN pre 2 sata
(Foto) "Darko nesalomivi" Predsednik Vučić posetio ministra Glišića, čvrstim stiskom ruke poslali jasnu poruku!

(Foto) "Darko nesalomivi" Predsednik Vučić posetio ministra Glišića, čvrstim stiskom ruke poslali jasnu poruku!

Dnevnik pre 2 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

Aleksandar VučićPredsednik Srbije

Politika, najnovije vesti »

Srbija se nije uskladila sa dve nove odluke EU o Iranu

Srbija se nije uskladila sa dve nove odluke EU o Iranu

Insajder pre 47 minuta
Srbija se nije uskladila sa sankcijama EU prema Iranu

Srbija se nije uskladila sa sankcijama EU prema Iranu

N1 Info pre 42 minuta
Letovi Junajted Erlajnsa prizemljeni zbog bezbednosti putnika

Letovi Junajted Erlajnsa prizemljeni zbog bezbednosti putnika

Nova ekonomija pre 22 minuta
"U ovim teškim trenucima, Srbija je uz vas": Oglasio se Vučić povodom nesreće u Gani: Poginula dva ministra i još šestoro ljudi…

"U ovim teškim trenucima, Srbija je uz vas": Oglasio se Vučić povodom nesreće u Gani: Poginula dva ministra i još šestoro ljudi

Blic pre 17 minuta
Hrvatska: SDP optužila Vladu Plenkovića za širenje mržnje i ksenofobije

Hrvatska: SDP optužila Vladu Plenkovića za širenje mržnje i ksenofobije

RTV pre 28 minuta