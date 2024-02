Detaljna vremenska prognoza za sretenje: Subota će biti najtopliji dan, a evo šta treba da znate o kraju sedmice ako planirate da putujete

Početak ove sedmice doneo je zahlađenje sa povremenim padavinama i vetrom, a temperature sa vrednosti oko 20°C opale na vrednosti oko 10°C. Međutim, u Srbiji se do kraja nedelje očekuje ponovo porast temperatura. Prognoza RHMZ je posebno obradovala, ako se uzme u obzir da će većinu prazničnih dana biti lepo vreme.

U četvrtak i petak u Srbiji će biti sunčano, tokom dana i toplije, uz slab do umeren jugoistočni vetar. Ujutro će biti magle i slabog mraza, uz temperature i koji stepen ispod 0°C, a tokom dana toplije. Maksimalna temperatura biće od 10 do 15°C, u Beogradu do 13°C. Snežnog pokrivača biće samo na višim planinama, ali čak i na tim visinama će ga biti ispod prosečnih vrednosti, javlja RHMZ. Najtopliji dan u sedmici biće subota, ali se nakon sunčanog prepodneva posle