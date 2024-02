Bajden se obrušio na Trampa: Nijedan predsednik nikad nije saginjao glavu pred Putinom!

Američki predsednik Džozef Bajden obrušio se na bivšeg šefa države Donalda Trampa zbog njegove izjave da, u slučaju pobede na izborima, ne bi branio teritorije onih saveznika NATO koji ne izdvajaju dovoljno za odbranu.

Prema rečima Bajdena, Tramp se tako stavlja u podređeni položaj u odnosu prema ruskom predsedniku i ohrabruje Rusiju da napadne neku od država Alijanse. U specijalnom obraćanju građanima u vezi sa paketom pomoći za Ukrajinu Bajden je rekao da je Tramp time svetu poslao opasan, šokantan signal koji nije u američkom duhu. – Nijedan predsednik SAD u istoriji nije saginjao glavu pred Putinom – rekao je Bajden i dodao da on sam to nikada ne čini. Kako je dodao, on na