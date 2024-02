Miloš Pavlović o privođenju: Politički motivisano, mogli su da me nađu bar 200 puta do sada

Potpredsednik Narodnog pokreta Miloš Pavlović i šef odborničke grupe ove stranke u Skupštini grada Beograda, rekao je da mu je neobično što je njegovo privođenje usledio dva meseca pošto je stigla naredba da se to uradi, te da veruje da sve ima veze sa predstojećom sednicom Skupštine grada Beograda.

Pavlović je u razgovoru za portal Nova.rs opisao kako je izgledalo hapšenje. „Krenuo sam na Zlatibor, a pred ulazak me je zaustavila saobraćajna policija sa objašnjenjem da sam koristio mobilni telefon, ali da nisu to oni videli, već da im je to javio neko ko se nalazio na pumpi, tipa jedan kilometar pre mene. Zatim su ušli u vozilo sa nemerom da mi pišu kaznu, a onda, posle otprilike 15 minuta, izašli i saopštili mi da za mnom postoji potraga. Kad sam ih pitao o