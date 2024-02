Pavlović: Mogli su bar 200 puta da me nađu, zanimljivo da su uspeli pre sednice Skupštine Beograda

Potpredsednik Narodnog pokreta Miloš Pavlović rekao je da misli da njegovo privođenje ima veze sa predstojećom sednicom Skupštine Beograda.

Pavlović je i šef odborničke grupe ove stranke u Skupštini grada Beograda, a za portal Nova.rs rekao je da mu je neobično što je privođenje usledilo dva meseca nakon što je stigla naredba da se to uradi. On je u razgovoru za portal Nova.rs opisao kako je izgledalo hapšenje. "Krenuo sam na Zlatibor, a pred ulazak me je zaustavila saobraćajna policija sa objašnjenjem da sam koristio mobilni telefon, ali da nisu to oni videli, već da im je to javio neko ko se nalazio