Rama: Svaki napad na Kosovo je napad na Albaniju

Albanski premijer Edi Rama izjavio je da bi Albanija stala u odbranu privremenih prištinskih institucija u slučaju da se iscrpe diplomatske opcije.

Albanija bi stala uz Prištinu i da se upotrebi oružje, rekao je Rama i dodao da se moli da do takve situacije ne dođe. "Ako do toga dođe, Albanija će definitivno stati uz Kosovo. Nema sumnje da je Albanija stajala, stoji i stajaće uz Kosovo u svakom slučaju, čak i ako, ne daj Bože, stvari dođu dotle da se više ne priča, već da se koristi oružje", rekao je Rama za televiziju ATV. On je istakao da je Albanija članica NATO-a, da ima poseban odnos sa Kosovom i da je