Hrvatski ministar: Treba ignorisati protestnu notu Srbije

Ministar spoljnih i evropskih poslova Hrvatske Gordan Grlić Radman izjavio je danas da protestnu notu Srbije zbog spaljivanja lutke sa likom predsednika Aleksandra Vučića na karnevalu u Kaštel Starom kod Splita, treba ignorisati, a da je jedino problematična – Vučićeva reakcija.

– Tu se nema šta odgovoriti. To treba ignorisati. Videću uopšte šta piše u toj noti, ali kakve veze ima ta nota sa državnim institucijama? – rekao je Grlić Radman novinarima u Zagrebu. On je, kako je prenela agencija Hina, kazao da su karnevali i spaljivanje karnevalske lutke deo običaja i tradicije u Hrvatskoj. – To je deo običaja, ljudi se vesele i zabavljaju. Kad se spali lutka, nastavlja se dalje živeti, novi je dan. Čini mi se da sam i ja bio spaljivan, u