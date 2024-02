Nove šokantne izjave: Tramp ponovo preti NATO-u: "Ako neke članice neće da plate, ja ih neću zaštititi! Oni se smeju Americi, misle da smo glupi"

Donald Tramp je danas "udvostručio" svoju ranije iznetu pretnju da će sabotirati NATO, ponavljajući da neće zaštititi zemlje za koje veruje da ne plaćaju dovoljno da održe alijansu i tvrdeći da se takve nacije "smeju" SAD.

- Gledaj, ako oni neće da plate, mi nećemo da ih zaštitimo, OK? I Bajden koji je rekao 'O, ovo je tako loše. Ovo je toliko strašno što je rekao'. Ne … niko neće da plaća njihove račune. Jedan od šefova zemalja je rekao: ’Da li to znači da ako ne platimo račune, da nas nećete zaštititi?‘ To je upravo znači to. Neću te zaštititi - rekao je Tramp u sredu uveče, na mitingu u Južnoj Karolini. Sledećeg dana, bivši predsednik i verovatni republikanski kandidat razgovarao