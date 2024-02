Alkaraz krenuo furiozno pa morao da slama otpor

U prvom meču na šljaci ove sezone španski teniser Karlos Alkaraz je uhvatio zalet da sačuva trofej na turniru u Buenos Ajresu.

Drugi „reket“ sveta je kao prvo nosilac bio slobodan na početku, a u drugom kolu je savladao Argentinca Kamila Uga Karabelija (134. mesto an svetskoj listi), koji je prošao kvalifikacije. Bilo je 6:2, 7:5. Back in business 🇪🇸 @carlosalcaraz defeats Ugo Carabelli 6-2 7-5 to kick off his 2024 Golden Swing campaign! @ArgentinaOpen pic.twitter.com/tx6YQSqRZx — Tennis TV (@TennisTV) February 15, 2024 Alkaraz se u četvrtfinalu sastaje s Italijanom Andreom Vavasorijem,