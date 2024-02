Baljak: Proslava Sretenja – jeftin spektakl za pučanstvo, kao u svakoj totalitarnoj zemlji

Reditelj Janko Baljak kazao je za N1, komentarišući jučerašnju proslavu Dana državnosti - Sretenja, da je to jeftin spektakl za pučanstvo, "viđao sam to u Kini, u velikim gradovima, oni imaju taj kult vatrometa". „Pretpostavljam da je to u svakoj zemlji u kojoj vlada totalitarizam.

Više se ne bira povod – da li je Nova godina, Kineska nova godina ili Sretenje. Želi se da se afirmiše Beograd na vodi koji je nastao na jednom urbanom nasilju. Nije više bitan povod – bitno je da se zapljune to mesto“, ocenjuje Baljak u Novom danu na TV N1. Dodaje da je „što više spektakla uvek u službi da se prikrije duboka politička i društvena kriza u Srbiji“. „Sve što poslednjih dana dolazi iz Vučićeve propagandne mašinerije je nešto što njihovu ličnu vlast i