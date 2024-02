Nakon subotnjeg sunčanog dana, kakvo nas vreme očekuje sutra?

U Srbiji će sutra biti umereno do potpuno oblačno i malo svežije, na severu uglavnom suvo, u ostalim krajevima ponegde slaba kratkotrajna kiša, dok će na visokim planinama padati slab sneg, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

Duvaće slab i umeren vetar, na istoku i jak, zapadni i severozapadni, uveče i tokom noći u skretanju na jugoistočni. Najniža temperatura će se kretati od minus dva do sedam stepeni, najviša dnevna od 10 do 15 stepeni. U Beogradu će biti umereno do potpuno oblačno i malo svežije. Duvaće slab do umeren vetar, zapadni i severozapadni, u toku noći jugoistočni. Najniža temperatura će biti oko sedam stepeni, najviša dnevna oko 13. U Srbiji će naredne sedmice biti