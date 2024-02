Hladni front samo što nije stigao u Srbiju: Očekuje se naoblačenje sa kišom, duvaće jak vetar! Evo koji delovi su prvi na udaru

Nastavlja se prolećno vreme usred februara, ali uskoro sledi preokret vremena.

I današnje jutro osvanulo je vedro i hladno, u većini predela uz mraz. Minimalna temperatura u Sjenici spustila se na -7°C. Trenutne temperature u većem delu zemlje kreću se od 13-14 do 17-18°C, uz sunčano vreme i slab do umeren jugoistočni vetar, naveo je meteorolog amater Đorđe Đurić. I do kraja dana biće sunčano i veoma toplo vreme za ovo doba godine, uz temperature do 18°C. Inače, ovog vikenda preko severa Evrope premešta se ciklon, svojim centrom dalje na