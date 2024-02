Masovna hapšenja na protestima zbog smrti Navaljnog: Na stotine privedeno, policija baca cveće sa spomenika (video, foto)

Ruska policija rasterala je grupe građana sa ulica dva najveća ruska grada, Moskve i Sankt Peterburga, i širom zemlje uhapsila najmanje 200 građana, koji su se danas okupili kako bi odali počast opozicionom političaru Alekseju Navaljnom, koji je juče umro u zatvoru u Sibiru.

Najmanje 212 ljudi privedeno je na protestima u Rusiji u petak i subotu u znak sećanja na Navaljnog, prema grupi za ljudska prava OVD-Info – najvećem talasu protestnih hapšenja u poslednjih 18 meseci. Police are already cracking skulls on the streets of Moscow to prevent memorials being set up to mourn the murder of Navalny. Is there any level of humiliation that's too much for modern Russians? I can answer. pic.twitter.com/E4ofIidg4W — Jay in Kyiv (@JayinKyiv)