Veliki broj hapšenja u Rusiji na skupovima za Navaljnog, nepoznati ljudi tokom noći odneli cveće

Oko 100 ljudi uhapšeno je tokom više skupova u Rusiji u znak sećanja na opozicionara Alekseja Navaljnog koji je juče umro u zatvoru, javila je nevladina organizacija OVD-Info.

Prema podacima objavljenim jutros na portalu organizacije koja prati političku represiju u Rusiji, „više od 101 osoba uhapšena je u deset gradova“ uglavnom u velikim urbanim centrima. Najveći broj, njih oko 60 je privedeno u Sankt Peterburgu, oko 15 o Nižnjem Novgorodu i desetak u Moskvi. Continued arrests in 🇷🇺 at the same time as media are avoiding virtually any mention of @navalny. Will the authorities even tolerate a decent funeral? #MSC2024