Danas posle hadnog jutra, sunčan dan

Vetar će biti slab, južni i jugoistočni, krajem dana i tokom noći na severu u skretanju na severozapadni pravac.

Najniža temperatura kretaće se od minus tri do četiri stepena, a najviša dnevna od 12 do 16 stepeni Celzijusa. Uveče na severu, a tokom noći i u ostalim krajevima prolazno naoblačenje tek ponegde sa slabom kratkotrajnom kišom. U Beogradu će takođe biti pretežno sunčano posle hladnog jutra, ponegde sa kratkotrajnom maglom. Vetar će biti slab i umeren, jugoistočni. Najniža temperatura biće od jedan do četiri, a najviša dnevna oko 16 stepeni. U toku noći očekuje se