Vučić: U ovom trenutku imamo većinu u Beogradu, pozicija Srbije biće teža posle smrti Navaljnog

"U ovom trenutku imamo većinu u Beogradu", izjavio je u nedelju predsednik Srbije Aleksandar Vučić uoči konstitutivne sednice Skupštine Beograda koja će biti održana u ponedeljak 19. februara, ali nije isključio ni mogućnost ponavljanja izbora na gradskom nivou.

Koliko sam obavešten imamo većinu za Beograd, ali postoji razlika, rekao je Vučić u jutarnjem programu TV Prva. Navodeći da ne zna hoće li o tome biti reči na sutrašnjoj sednici, Vučić je rekao da je rok do 3. ili 4. marta. 'Želeo sam da razgovaram sa (Branimirom) Nestorovićem, oni to ne žele i ne ponašaju se - po mom mišljenu - dovoljno odgovorno, već onako kako oni misle da je dobro. I to je njihov izbor', rekao je Vučić. 'Bolje je da nemamo vlast, nego da ona