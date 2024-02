Tramp predstavio liniju patika, već rasprodato 1.000 pari: Pogledajte kako izgleda model za kojim su Amerikanci poludeli FOTO

Bivši predsednik SAD Donald Tramp predstavio je novu liniju patika, dan nakon što ga je u građanskom sudskom procesu za prevaru njujorški sudija kaznio sa skoro 355 miliona dolara.

Bivši predsednik je juče predstavio model Tramp patike u radnji Sneaker Con u Filadelfiji, a dok je govorio pred okupljenima na podijum je postavio par patika u boji zlata, koje je na novom veb-sajtu oglasio po ceni od 399 dolara. Tramp je model nazvao Nikada ne odustaj, prenosi CNN. Trump announces ‘official sneaker’ selling for $399 a pair in surprise appearance following $355M NY civil fraud trial outcome https://t.co/KfCz1MlNFw pic.twitter.com/JYRZ3uZRvS — New