Vremenska prognoza za 19. februar 2024.

Veći deo dana biće umereno oblačno. Vazdušni pritisak biće u padu, jer posle podne do severa zemlje stiže ovaj talas vlažnog vazduha, donoseći slabe padavine Vojvodini, a uveče i noću i ostalim predelima. Ostajemo pod uticajem ove umereno tople vazdušne mase, pa će temperautra biti oko proseka za sredinu februara. Ujutru od -2 do 4 stepena, najviša dnevna od 10 do 14. U Beogradu će kišobrani biti potrebni tek uveče i noću. Temperatura do 13 stepeni.

Prognoza vremena, upozorenje i verovatnoća ostvarenja opasne pojave (Izvor: RHMZ) 19.02.2024. Ponedeljak: Umereno do potpuno oblačno i suvo. Prolazno naoblačenje koje će posle podne zahvatiti severne i zapadne krajeve, krajem dana i u toku noći proširiće se i na ostale, uslovljavajuću slabu kišu, uveče na severu i zapadu, a tokom noći ka utorku i u ostalim krajevima. U planinskim predelima južne Srbije u toku noći sa slabom snegom. Vetar slab i umeren južnih