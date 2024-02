Red sunca, red kiše, a ove predele Srbije sledeće sedmice očekuje i sneg: Otkrivamo kada će biti 20 stepeni

Iako malo hladnije, natprosečno toplo vreme očekuje se i u narednom periodu

Nakon pravog prolećnog vremena, uz sunčano vreme i temperature i do 18 stepeni, Srbiju je danas zahvatilo blago zahlađenje, ali uz uglavnom suvo vreme i uz umeren severozapadni vetar. Današnje temperature su nešto niže, ali je i dalje natprosečno toplo vreme, uz temperature od 10 do 15 stepeni. Do kraja dana u većem delu Srbije biće promeneljivo oblačno, tek ponegde na jugoistoku sa slabom kišom. U Srbiji u ponedeljak promenljivo oblačno. Ujutro se tek ponegde