Oblačno, ponegde sa kišom a na višim planinama moguć i sneg: Temperatura do 14°C

Jutarnja tempertatura od -3°C na jugu do 6°C na severu Srbije

U Srbiji u nedelju promenljivo oblačno, ponegde sa slabom kišom, na višim planinama sa slabim snegom. Na severu Srbije biće suvo, od jutra uz razvedravanje, dok će na jugu Srbije ujutro biti vedro, uz mraz. Duvaće slab do umeren severozapadni vetar, na istoku Srbije i na planinama jak. Jutarnja tempertatura od -3°C na jugu do 6°C na severu Srbije, maksimalna dnevna od 10 do 14°C. U Beogradu u nedelju promenljivo oblačno, uz uslove za slabu i kratkotrajnu kišu.