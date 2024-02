Testovi na tijelu Navaljnog trajat će 14 dana

Prema zatvorskim vlastima, Navaljni je u petak umro dok je šetao dvorištem na niskim temperaturama, a pokušaji reanimacije nisu uspjeli.

Ruske vlasti zadržat će tijelo preminulog opozicionog lidera Alekseja Navaljnog još 14 dana, izjavila je u ponedjeljak njegova glasnogovornica. "Istražitelji su rekli advokatima i Aleksejevoj majci da im neće dati tijelo. Tijelo će biti pod nekom vrstom 'hemijskog ispitivanja' još 14 dana", napisala je Kira Jarmiš na X-u.