Vučević (SNS): Ako ne bude potpunog konsenzusa oko formiranja vlasti u Beogradu, novi izbori

Beta pre 36 minuta

Predsednik Srpske napredne stranke (SNS) Miloš Vučević izjavio je danas da će vlast u Beogradu biti formirana "ako bude potpunog konsunzusa" sa političkim strankama koje bi činile vladajuću koaliciju sa SNS-om. Vučević je za RTS rekao, povodom konstitutivne sednice Skupštine grada Beograda čiji je početak zakazan za 10.00 sati, da će se, ukoliko ne bude takve "jasne političke volje", ići na nove lokalne izbore u zakonom predviđenom roku. Dodao je da je u republičkom parlamentu, gde SNS ima apsolutnu većinu, sve "daleko izvesnije", a da će se nastavak konstitutivne sednice Skupštine Srbije zakazati "u danima i nedeljama pred nama". Na pitanje da li se preciznije može reći kada će to biti, Vučević je naveo da će nastavak sednice Skupštine Srbije biti zakazan "kada se za to stvore politički uslovi, kada se postigne politički dogovor". "Država funkcioniše, nismo zakasnili", ocenio je. Povodom sednice Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija o Kosovu, koja je održana nedavno na zahtev Srbije zbog odluke vlasti u Prištini da ukinu platni promet sa Srbijom u dinarima, Vučević je kazao da je njeno održavanje "jedan uspeh Srbije", kao i da je uspeh to što je sednica bila javna. Vučević je dodao da će se "ta politička bitka nastaviti". "Političkim, diplomatskim, svim znanim i neznanim veštinama, da sačuvamo srpski narod na Kosovu", rekao je Vučević, koji je i ministar odbrane Srbije. Ocenio je da "niko nema dilemu ko je uzročnik haosa na Kosovu", naveo je da je kriv "mali tiranin", kosovski premijer Aljbin Kurti, kao i da je "bezbednosna situacija vrlo teška, zbog opstanka našeg naroda". "Da nemamo ovakvu vojsku kakvu imamo, mnogo teže poteze bi Kurti i oni koji ga podržavaju činili prema nama", rekao je Vučević. Dodao je da "rizik postoji" za pogoršanje bezbednosne situacija, ali da srpska strana nastoji da ga smanji "na najmanju moguću meru".

(Beta, 02.19.2024)