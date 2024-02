Vremenska prognoza za 19. Februar! Prolećni ponedeljak pred nama, uveče moguće iznenađenje!

Vremenska prognoza za 19. februar 2024. godine.

Vremenska prognoza za 19. februar 2024. godine. Danas malo do umereno oblačno sa dužim sunčanim periodima. Kasnije popodne dolazi do naoblačenja u Vojvodini gde će uveče biti slabe kiše. U noći ponedeljak na utorak ovo naoblačenje se širi na zapadnu i centralnu Srbiju uslovljavajući slabu kišu na svom putu. Vetar ujutru slab južni i jugoistočni, a popodne slab severozapadni ili promenljiv. Pritisak iznad normale. Minimalna jutarnja temperatura od -1°C do 5°C, a