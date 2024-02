Ovo su majka i ćerka ubijene kod Beočina: "Ni zabrana prilaska mu nije bila prepreka"

Policija je sinoć zatekla jeziv prizor. Tela nesrećnih žena bile su lokvi krvi

Branislav R. (48) iz sela Rakovac kod Beočina sinoć je, kako se sumnja, nakon svađe ubio svoju bivšu suprugu Draganu R. (47) i njenu majku Nadu Č. (74). Nezvanično, on je nesrećne žene ubio nožem koji je dao policiji. "Draganin brak je bio težak. Trpela je sve i svašta. On ju je ponižavao, tukao...Majka ju je uvek branila.Verovatno je i sinoć pokušala, pa je i nju ubio. Krvi ima svuda u kući. Imao je zabranu prilaska, ali opet mu to nije bila prepreka da je ubije -