U Srbiji danas oblačno, mestimično sa kišom i pljuskovima

NOVI SAD - U Srbiji će danas biti umereno i potpuno oblačno, mestimično sa kišom ili kratkotrajnim pljuskovima, a samo će tokom prepodneva na severu i zapadu zemlje biti pretežno sunčano, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

Duvaće slab i umeren severozapadni vetar, na istoku povremeno jak, sa temperaturama od minus dva do 14 stepeni. U Novom Sadu će biti umereno do potpuno oblačno, ujutru i tokom noći između utorka i srede sa slabom, kratkotrajnom kišom, dok će se tokom dana zadržati uglavnom suvo vreme. Duvaće slab do umeren severozapadni vetar, sa najvišom dnevnom temperaturom oko 12 stepeni. Od četvrtka se očekuje osetno toplije vreme, za vikend ponovo pad temperature i padavine.