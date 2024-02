Vučić o neuvođenju sankcija Rusiji: Moja reč vrednija od tuđeg čvrstog obećanja

MOSKVA - Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je u intervjuu za agenciju TASS da namerava da zadrži nezavisnu politiku kada je reč o neuvođenju antiruskih sankcija, uprkos ogromnom pritisku Zapada.

"Mi se ne busamo u grudi ili slično, ali kao što vidite, moj odgovor će biti i dalje da ćemo se truditi da branimo svoju poziciju što je duže moguće. To smo uspeli dve godine. Da li ćemo to nastaviti da radimo - ne znam, ali se nadam da hoćemo, istakao je Vučić u intervjuu generalnom direktoru agencije TASS Andreju Kondrašovu. On je naveo da je, kada je počeo sukob u Ukrajini, rekao da ne zna kako će se događaji razvijati i da je na državnom nivou doneta odluka da