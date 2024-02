Karlson: Pratili su me pre razgovora sa Putinom, Boris Džonson mi traži milion dolara za intervju

Američki novinar Taker Karlson izjavio je danas da su ga američke obaveštajne agencije pratile pre intervjua sa predsednikom Rusije Vladimirom Putinom.

- Dobio sam poziv od reportera "Njujork tajmsa" koji je me je pitao kada ću intervjuisati Putina. On to nije mogao da zna. Nikome nisam rekao. Očigledno je da su opet uradili isto. Dostavili su informaciju "Njujork tajmsu", u pokušaju da ometu intervju - rekao je Karlson u podkastu Glena Beka. Dodao je da je nakon optužbi bivšeg britanskog premijera Borisa Džonsona da je "marioneta Kremlja", zatražio intervju sa njim, ali da mu je za to traženo milion dolara. -