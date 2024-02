Brnabić: Međunarodnu istragu ne bi dozvolila nijedna zemlja, odbornici u Beogradu nam sami prilazili

Predsednica Vlade Srbije Ana Brnabić rekla je da je vlada spremna da nastavi kvalitetnu i konstruktivnu saradnju sa misijom ODIHR i da nađe način da ispuni njihove preporuke, a međunarodna istraga izbora bila bi direktno kršenje suvereniteta Srbije i takvu istragu ne bi dozvolila nijedna zemlja.

'To znači da nemate sopstvene institucije već da stranci mogu da dođu u vašu zemlju i ispituju građane, a to je jednako okupaciji, to je gubljenje suverenita', rekla je Brnabić novinarima u Despotovcu. Ona je ukazala i da joj nikada neće biti jasno 'zašto opozicija želi da gazi suverenitet svoje zemlje'. Time što rade, tvrdi Brnabić, unižavaju imidž i sliku EU u Srbiji. 'Nakon rezolucije Evropskog parlamenta popularnost EU u Srbiji je pala 10 odsto, među onima