Brnabić: Nikada nećemo prihvatiti međunarodnu istragu o izborima, to je gubljenje suvereniteta

Premijerka Srbije Ana Brnabić izjavila je da nikada neće prihvatiti međunarodnu istragu o izborima koji su održani 17. decembra prošle godine, jer bi to bilo "ponižavanje zemlje i gubljenje suvereniteta", i da bi bilo "jednako okupaciji".

Brnabić je, odgovarajući na pitanja novinara u Lomnici, u opštini Despotovac, prilikom donacije IT opreme školi „Despot Stefan Visoki“, rekla da „nije gubljenje suvereniteta“ prisustvo stranih posmatrača na izborima, koje je pozvala Vlada Srbije, jer je to demokratska praksa i jer su došli kao gosti. Istakla je da je birački spisak za nju „ključni dokaz“ da izbori nisu pokradeni, a da je jedan od dokaza za to i što su međunarodni posmatrači, a posebno oni koji su