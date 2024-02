Izrael ponovo napada: Na meti se našla višespratnica najvećeg sirijskog grada (foto)

Nekoliko izraelskih raketa je danas pogodilo stambenu višespratnicu u Damasku, u četvrti Kafr Sousa.

U toj četvrti se nalaze i škole i iranski kulturni centar, u blizini velikog kompleksa koji koriste službe bezbednosti. Pre godinu dana su u tom delu Damaska u izraelskom napadu poginuli iranski vojni stručnjaci, navodi Rojters. 📝🇸🇾 #Syria #Damascus 🇮🇱 #Israel: Syrian TV: Two dead in the Israeli attack on Kafarsouseh On Wednesday, Syrian television announced that at least two people were killed in an Israeli attack that targeted an apartment inside a residential