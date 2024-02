Navaljnijeva majka kaže da ruske vlasti traže tajni ukop njenog sina

Ljudmila Navaljni je rekla da su joj pokazali tijelo Alekseja i potvrdu o smrti u kojoj stoji da je Navaljni umro prirodnom smrću.

Majka Alekseja Navaljnog Ljudmila u četvrtak je optužila ruske istražitelje da planiraju “tajni” sprovod njezinog sina i rekla da na to neće pristati. “Oni žele da se to učini tajno, bez ispraćaja. Žele me dovesti do ruba groblja, do svježeg groba i reći: ovdje leži vaš sin. Ja na to ne pristajem”, rekla je u videozapisu emitiranom na YouTubeu, prenosi Hina. Nastavite čitati Ruski istražitelji nisu reagirali na tvrdnje majke Alekseja Navaljnog. Navaljni (47),