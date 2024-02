Sunce i toplota stižu u Srbiju, ali i promenljivo vreme u Kragujevcu

Srbija se danas može radovati pretežno sunčanom vremenu, iako će ujutro ponegde zadržati kratkotrajna magla ili niska oblačnost. Očekuje se i pojava slabog mraza u ranim jutarnjim satima.

Međutim, posle podne se stvari menjaju. Vreme će postati osetno toplije, a umereno naoblačenje će se postepeno širiti sa severa i zapada na ostale delove zemlje. Zbog toga možemo očekivati prijatnu promenu atmosfere. Vetar će duvati slab do umeren, južni i jugoistočni, što će doprineti prijatnijem osećaju toplote. Jutarnje temperature će se kretati od -2 do 6 stepeni, dok će najviša dnevna temperatura doseći prijatnih 13 do 18 stepeni Celzijusa. Kragujevčani treba