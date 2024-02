Južni vetar donosi toplije vreme, bez padavina do vikenda

Iznad regiona će danas biti pretežno oblačno, sa sunčanim periodima, posebno na istoku.

Duvaju južni vetrovi, donose topao vazduh, pa se na Balkanu očekuje porast temperature. Do kraja dana iznad Srbije će biti oblaka, ali padavine ne očekujemo. U najtoplijem delu dana do 18 stepeni. U nastavku dana biće umereno do potpuno oblačno, sa više sunčanih intervala pre podne, posebno na jugu zemlje. Posle podne stiže jače naoblačenje sa severozapada, ali se zadržava suvo vreme. Duvaće umeren do pojačan vetar južnih smerova, koji nam donosi topliji vazduh, pa