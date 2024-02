Zemljotres u Hrvatskoj, osetio se i u BiH

Zemljotres magnitude 3.4 po Rihteru pogodio je jutros jug Hrvatske.

Danas u 5 sati i 7 minuta (SEV) seizmografi Seizmološke službe RH zabeležili su umjeren potres magnitude M=3.4 na Pelješcu, jugoistočno od Žuljana, objavila je Seizmološka služba Hrvatske. #Earthquake ( #zemljotres) possibly felt 24 sec ago in #Bosnia&Herzegovina. Felt it? Tell us via: 📱 https://t.co/IbUfG7TFOL 🌐 https://t.co/AXvOM7I4Th 🖥 https://t.co/wPtMW5ND1t ⚠ Automatic crowdsourced detection, not seismically verified yet. More info soon!