Danas sunčano i suvo, temperatura do 18 stepeni

Danas će u Srbiji pre podne biti pretežno sunčano, posle podne osetno toplije uz postepeno umereno naoblačenje, ali će se zadržati suvo vreme, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Duvaće slab i umeren vetar, u planinskim predelima i na severu Vojvodine povremeno i jak, južni i jugoistočni. Jutarnja temperatura biće od minus dva do šest, a najviša od 13 do 18 stepeni. U Beogradu će pre podne biti pretežno sunčano, posle podne osetno toplije uz postepeno umereno naoblačenje, ali će se zadržati suvo vreme. Jutarnja temperatura biće od dva do šest, a najviša oko 18 stepeni. Narednih dana će biti promenljivo i natprosečno toplo uz smenu sunčanih