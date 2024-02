Prolećne temperature se ne daju, danas oblačno ali suvo do 18 stepeni

Sunčano pre podne, u toku dana smeniće oblaci. Zadržaće se suvo vreme uz rast temperature.

Ujutru se ponegde očekuje kratkotrajna magla dok će pre podne preovlađivati sunčano vreme. Posle podne biće osetno toplije uz postepeno umereno naoblačenje, koje će se sa severa i zapada do kraja dana proširiti i na ostali deo zemlje, ali će se zadržati suvo. Jutarnja temperatura kretaće se u rasponu od -2 do 6, najviša dnevna od 13 do 18 stepeni Celzijusa koliko će biti i u Beogradu.