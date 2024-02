RHMZ izbacio novu najavu i upalio meteoalarm za ove krajeve

Danas se očekuje umereno do potuno oblačno vreme mestimično sa slabom kišom, najavljuje Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ). „Danas (23. februara), za vikend i početkom sledeće sedmice zadržaće se umereno do potpuno oblačno i toplo vreme za ovaj period godine, u većini mesta od 15 do 19 °C, danas ponegde i oko 20 °C.

Za vikend mestimično sa slabom kišom, dok će početkom sledeće sedmice kiša biti retka pojava. Duvaće slab i umeren južni i jugoistočni vetar, u košavskom području i planinskim predelima umeren i jak povremeno i sa olujnim udarima“, navodi RHMZ. Žuti meteoalarm je zbog vetra upaljen za Banat, Pomoravlje i južne krajeve Srbije. U Srbiji će danas biti umereno do potpuno oblačno i toplo za ovaj period godine, ali i vetrovito, sa najvišom temperaturom do 20 stepeni. Na