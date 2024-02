Automobil marke "pežo" izgoreo je sinoć u Ulici Oblačića Rada.

Tom prilikom, niko nije povređen, a materijalna šteta je velika. Prema nezvaničnim informacijama, vozilo pripada jednom taksi udruženju. Vatrogasci su brzo reagovali, ali je plamen ipak progutao automobil. Za sada nije poznato da li je požar podmetnut, a tačan uzrok utvrdiće istraga.