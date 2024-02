Aleksej Navaljni: Šta je do sada poznato o njegovoj smrti u zatvoru blizu Arktika

BBC News pre 4 sati | Grejem Bejker - BBC Njuz

Reuters/PETER NICHOLLS

Aleksej Navaljni se kratko prošetao po dvorištu kaznene kolonije u Sibiru, rekao da se ne oseća dobro, kolabirao i više se nije osvestio.

Prema prvim izveštajima državnih službi u Rusiji, najoštriji protivnik ruskog predsednika Vladimira Putina, preminuo je od „sindroma iznenadne smrti".

Navaljni je imao 47 godina i bio je na izdržavanju dugogodišnje kazne u IK-3, poznatijem kao „Polarni vuk", jednom od najsevernijih i najsurovijih zatvora u Rusiji.

Njegovo zdravstveno stanje pogoršalo se tokom prethodne tri godine boravka u zatvoru.

Žalio se da mu nije omogućena medicinska pomoć, te da je proveo blizu 300 dana u samici.

Njegova supruga Julija iznela je tvrdnju da „ga je ubio Vladimir Putin", a majka Navaljnog kaže da je su „joj ruske vlasti postavile uslove gde, kada i kako Aleksej treba da bude sahranjen".

Pre nego što je uhapšen u januaru 2021, Navaljni se mesecima oporavljao od trovanja nervnim agensom novičok.

Julija Navaljna i saradnici ruskog opozicionara tvrde da je on „otrovan" i da zato ruske vlasti „odugovlače da predaju telo kako bi nestali tragovi otrova".

Majka Navaljnog, Ljudmila, rekla je da je njen sin bio „živ, zdrav i srećan"kada ga je poslednji put videla 12. februara, pet dana pre objavljivanja da je preminuo.

Dan pred smrt, na snimku sa saslušanja putem video linka, činilo se da je Navaljni u dobrom zdravstvenom stanju i raspoložen.

Osam dana posle objave da je umro, njegovo telo je predato majci Ljudmili, o čemu više možete da pročitate ovde.

Zapadni lideri odmah su optužili ruske vlasti za smrt Navaljnog, pojedini evropski zvaničnici, poput Žozepa Borelja direktno su uprli prst u Putina, a Velika Britanija je uvela sankcije za upravnike šesto ruskih zatvora.

Sjedinjene Američke Države najavile su više od 500 novih sankcija Rusiji zbog rata na Ukrajinu, ali i smrti Navaljnog.

Sankcije će biti usmerene na pojedince povezane sa zatvorom Navaljnog i ruskom ratnom mašinerijom, rekao je predsednik Džozef Bajden.

Saopštio je i da će izvozna ograničenja biti uvedena za blizu 100 firmi ili pojedinaca, ali nije jasno kakav će uticaj sankcije imati na rusku ekonomiju.

Kremlj je odbacio bilo kakvu odgovornost, a optužbe supruge Julije nazvao „neosnovanim i bezobraznim".

Sličnu poruku, Moskva ima i za Zapad.

Pogledajte video: Jedan od poslednjih snimaka Navaljnog pred smrt

Kada je tačno Navaljni umro?

Nije tačno poznato.

U zvaničnom obaveštenju upućenom Aleksejevoj majci Ljudmili Navalnoj navodi se da je njegova smrt registrovana 16. februara u 14:17 po lokalnom vremenu.

Istovremeno, FSIN je na sajtu objavio da je Aleksej Navaljni preminuo nakon što mu je pozlilo nakon šetnje i „skoro odmah je izgubio svest".

U šetnju po dvorištu zatvora, koji se nalazi iznad Arktičkog kruga u Jamalo-Nenečkom autonomnom okrugu, kako je sam političar napisao na Instagramu, obično su ga izvodili rano ujutru, čak i pre zore.

ANATOLY MALTSEV/EPA-EFE/REX/Shutterstock Zatvor u kojem je umro Navaljni

Pouzdano se zna da je Navaljni u četvrtak, 15. februara, putem video veze učestvovao na sudskom ročištu o jednoj od njegovih tužbi protiv rukovodstva kolonije.

Snimak završetka ovog sastanka objavila je SOTAvižn.

Na snimku se Navaljni šali i na njemu se ne primećuju znaci bolesti.

Dan ranije, 14. februara, posetio ga je njegov advokat, koji je rekao da je sa Navaljnim „sve bilo u redu".

Lekari su pola sata pokušavali da ožive Navaljnog, piše ruska novinska agencija Interfaks,

Doktori su bili pored njega dva minuta pošto se onesvestio, a hitna pomoć je stigla za šest minuta, tvrde zatvorske vlasti.

Šta je uzrok smrti?

Za sada, nije poznato.

Ubrzo nakon što je objavljena njegova smrt političara, državna TV mreža Raša tudej, izvestila je da je Navaljni umro od tromboze.

Lekar i anesteziolog iz Izraela Mihail Fremderman za BBC ruski servis je rekao da „tu nema šta da se komentariše".

„Tromb je standardni termin među medicinskim radnicima. Teško je postaviti takvu dijagnozu čak i posle obdukcije. Šta je tačno uzrok, za sada nije poznato. Možete da napišete bilo šta", rekao je Fremderman.

U subotu, 17. januara, zatvorske vlasti su obavestile majku Navaljnog da je uzrok smrti njenog sina „sindrom iznenadne smrti".

Ovo se teško može smatrati zvaničnom dijagnozom: takvog sindroma nema u Međunarodnoj klasifikaciji bolesti (iako postoji, na primer, sindrom „iznenadne srčane smrti"), navodi BBC ruski servis.

Ali sama formulacija ukazuje da zatvorske vlasti smatraju da je smrt Navaljnog nastupila nenasilno.

Međutim, nije jasno je kako bi uprava zatvora mogla da dođe do takvog zaključka.

Advokat Navaljnog, koji je potom došao u Istražni komitet Saleharda, obavešten je da „uzrok Aleksejeve smrti nije utvrđen".

U četvrtak, 22. februara, majci Alekseja Navaljnog je pokazana lekarska potvrda o smrti, u kojoj se navodi da su uzroci smrti prirodni, rekla je Kira Jarmiš, jedna od saradnica ruskog opozicionara.

Bez rezultata obdukcije nemoguće je govoriti o uzrocima smrti Navaljnog, objašnjavaju stručnjaci.

„Samo obdukcija može da rasvetli uzroke iznenadne smrti i morala je da bude obavljena što je pre moguće, najmanje u roku od 24 sata.

„Ovo su normalne radnje u slučaju iznenadne smrti; za obdukciju ne morate da čekate rezultate biopsije ili drugih studija", rekao je za BBC Konstantin Balonov, šef odeljenja za perioperativnu medicinu na odeljenju za anesteziologiju i intenzivnu negu Medicinskog centra Tafts u SAD.

Prema zakonu, nakon što se utvrdi uzrok smrti Navaljnog, njegovo telo mora da bude predato rodbini u roku od dva dana.

Julija Navaljna je u video poruci rekla da „zna zašto je Putin ubio" njenog supruga.

„Reći ćemo ko je tačno i kako počinio ovaj zločin, otkrićemo imena imena i pokazati njihova lica", obećala je Navaljna.

Međutim, ona to još nije učinila.

REUTERS/Tatyana Makeyeva/File Photo Aleksej i Julija Navaljni

Ljudmila Navaljna je 22. februara snimila video poruku u kojoj je izjavila da je „ucenjena i da su joj dati uslovi gde, kada i kako treba da bude sahranjen" njen sin.

„Istražitelji tvrde da znaju uzrok smrti, imaju spremnu svu medicinsku i pravnu dokumentaciju, koju sam ja videla, a potpisala sam i lekarsku smrtovnicu.

„Prema zakonu, trebalo je odmah da mi daju Aleksejevo telo, ali to još nisu uradili", kaže majka Navaljnog u snimku.

Ona tvrdi i da ruske snage bezbednosti žele da sahrana bude „u tajnosti, bez oproštaja".

„Hoće da me odvedu na kraj groblja, do tek iskopane humke groba i kažu - ovde leži tvoj sin. To ne mogu da prihvatim", rekla je ona.

Prema rečima majke Navaljnog, rečeno joj je da će, ako ne pristane na tajnu sahranu sina, „uraditi nešto sa njegovim telom".

Istražni komitet Rusije je već nekoliko puta menjao verzije onoga što se dešava sa telom političara.

U subotu popodne, 17. februara, jedan od advokata Navaljnog otišao je u kancelariju Istražnog komiteta u Salehardu, gde su mu rekli da uzrok smrti Navaljnog nije utvrđen i da „urađen ponovljeni histološki pregled".

U ponedeljak, 19. februara, istražitelji su obavestili majku Navaljnog i advokata da telo neće biti vraćeno u roku od 14 dana, navodeći potrebu za nekom vrstom „hemijskog pregleda".

Pokušaji napada na Navaljnog

Bez obzira da li ga je usmrtio sporo pogoršanje zdravlja, iznenadni napad ili pojedinačni incident, Navaljni je bio svestan da ga mnogi žele mrtvog,

U decembru 2020, Navaljni je optužio agente tajne ruske službe FSB da su ga trovali.

Teško se razboleo i kolabirao tokom leta iz Sibira, zbog čega je avion prinudno sleteo u gradu Omsk, a posada je zatražila hitnu medicinsku pomoć.

U nekoliko evropskih laboratorija je kasnije potvrđeno da su telu nađeni tragovi novičoka, nervnog agensa ruske proizvodnje kojim su otrovani bivši agent Sergej Skripal i njegova ćerka Julija u Engleskoj 2018. godine.

U telefonskom razgovoru koji je snimao, Navaljni je naveo FSB agenta da prizna da je hemijsko oružje upotrebljeno na njegovom rublju tokom boravka u hotelu u Sibiru.

Agent Konstantin Kudrijacev je rekao da bi Navaljni sigurno umro da avion nije sleteo.

Posle lečenja u Nemačkoj, Navaljni se u januaru 2021. vratio u Rusiju gde je odmah uhapšen.

Zdravlje mu se pogoršalo u zatvoru

U mesecima koji su usledili dok je bio zatvoren po optužbama za ekstremizam i korupciju, saradnici i advokati Navaljnog su upozoravali da mu se zdravstveno stanje pogoršava, da je ozbiljno bolestan i da se ne zna gde se nalazi.

Sam Navaljni se žalio na jake bolove u leđima, groznicu i slabost u nogama.

Govorio je da ne spava dovoljno jer ga svakog sata obilaze stražari koji bi mu uperili baterijsku lampu u oči, te da se još nije oporavio od ozbiljnih posledica trovanja nervnih gasom.

Getty Images Protesti za oslobađanje Navaljnog u Moskvi 2021.

Sumnjive sudbine Putinovih protivnika

Istorija aktivizma Navaljnog jasno ga označava kao važnu pretnju Putinovoj vlasti,

Više od decenije, Navaljni je otkrivao slučajeve korupcije unutar režima, a njegove video istrage privlačile su pažnju stotina miliona gledalaca na internetu.

A onda je 2021. njegov tim objavio dokumentarni film u kojem je prikazana gradnja palate za Putina na Crnom moru vredne milijardu dolara, nazvavši je najvećim podmićivanjem u istoriji.

Navaljni je rekao tada da je film dokaz „feudalnog" odnosa Putinovog režima partokratije i lopovluka kroz krađu narodnih para.

Film je pogledalo blizu 130 miliona gledalaca na internetu tokom tri godine,

Navaljni je već bio u zatvoru kada je film objavljen. A sada je mrtav.

Njegovo ime je poslednje na dugom spisku ljudi koji su preminuli od „sindroma iznenadne ruske smrti", kako ih nazivaju neki komentatori.

Među njima su brojni kritičari Putina, ali i saveznici koji su postali pretnja, poput Jevgenija Prigožina, ali i onih koji su, prosto, uvredili Kremlj.

Na primer, Pavel Antov, 65-godišnji „tajkun kobasica" i član Putinove partije Jedinstvena Rusija, koji je poginuo posle pada sa hotelskog prozora 2022, ubrzo pošto je porekao da je poslao poruku na mreži Vocap u kojoj kritikuje rat u Ukrajini.

Slično je prošao i Vladimir Budanov.

Nešto ranije, u septembru, Ravil Maganov, direktor ruskog naftnog giganta Lukoil, navodno je pao sa bolničkog prizora u Moskvi,

I on je kritikovao rat u Ukrajini.

Samo tri godine ranije, Putin mu je dodelio odlikovanje za životno delo.

Boris Nemecov, harizmatični opozicioni lider koji je tokom 1990-ih bio zamenik premijera, ubijen je sa četiri metka u leđa u blizini Kremlja 2015.

Anu Politikovskaju, novinarku i autorku nekoliko knjiga o Rusiji kao policijskoj državi pod vlašću Vladimira Putina, ubili su plaćenici 2006. godine.

Sud nije utvrdio ko je angažovao plaćene ubice.

Međutim, nezavisne istrage utvrdile su da se jedan od njenih ubica borio u Ukrajini, i da je sada pomilovan.

Aleksandar Litvinjenko, bivši KGB agent i kritičar Putina, umro je u Londonu 2006, tri nedelje pošto je popio čaj u koji je bio ubačen smrtonosni radioaktivni element, plutonijum 210.

Istragom u Velikoj Britaniji je utvrđeno da su Litvanjenka otrovali FSB agenti Andrej Lugovoj i Dimitrij Kojtun, po naređenju koje je, prema tvrdnjama, odobrio sam Putin.

Iz Kremlja nikada nisu komentarisane ove smrti, niti je poricana umešanost zvanične Moskve.

Ako imate predlog teme za nas, javite se na bbcnasrpskom@bbc.co.uk

(BBC News, 02.24.2024)