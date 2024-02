Natprosečno toplo, kišno i vetrovito: Vreme tokom vikenda u Srbiji puno iznenađenja, evo šta nas čeka od ponedeljka

Prema vremenskoj prognozi, u Srbiji će u subotu 24. februara 2024. godine biti toplo za ovo doba godine, ali preovlađujuće oblačno uz povremenu kišu. Duvaće umeren do pojačan južni i jugoistočni vetar. Pritisak malo ispod normale.

Kako je saopštio RHMZ Minimalna jutarnja temperatura od 4°C do 13°C, a maksimalna od 15°C u Subotici i Negotinu do 19°C u centralnoj i južnoj Srbiji. Uveče ponegde kiša. Temperatura u 22h od 8°C do 13°C. Toplo za ovo doba godine, ali preovlađujuće oblačno i vetrovito uz povremenu slabu kišu. Duvaće umeren do pojačan južni i jugoistočni vetar. Pritisak malo ispod normale. Minimalna temperatura 13°C, a maksimalna do 17°C. Uveče suvo i 13°C u 22h. Niš: Toplo za ovo