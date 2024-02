U Srbiji sutra do 20 stepeni

U Srbiji će sutra biti umereno do potpuno oblačno i natprosečno toplo, mestimično s kratkotrajnom kišom ili pljuskovima, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

Južni i jugoistočni vetar biće slab do umeren, ali u južnom Banatu, Pomoravlju i u planinama povremeno jak. Najniža temperatura od šest do 10 stepeni, a najviša od 15 do 20. U Beogradu će biti umereno do potpuno oblačno i natprosečno toplo, sredinom dana kratkotrajna kiša ili pljuskovi. Duvaće slab do umeren jugoistočni vetar. Najniža temperatura od sedam do devet stepeni, a najviša oko 19 stepeni. U Srbiji će naredne sedmice biti promenljivo vreme uz smenjivanje