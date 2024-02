Danas umereno do potpuno oblačno i vetrovito, mestimično kiša, do 19 stepeni

BEOGRAD – U Srbiji će danas biti umereno do potpuno oblačno, toplo i vetrovito, mestimično sa slabom kišom i s najvišom dnevnom temperaturom od od 13 do 19 stepeni Celzijusa.

Prema prognozi Republičkog hidrometeorološkog zavoda, duvaće slab i umeren, povremeno i jak južni i jugozapadni, u košavskom području jugoistočni vetar, koji će na jugu Banata i u planinskim predelima dostizati i udare olujne jačine. Jutarnja temperatura iznosiće od 5 do 13, a najviša dnevna od 13 do 19 stepeni. I u Beogradu danas umereno do potpuno oblačno, toplo i vetrovito, povremeno sa slabom kišom. Vetar umeren, povremeno i jak, jugoistočni. Jutarnja