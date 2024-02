Ulica Miloja Pavolivića i deo Zorana Đinđića u Kragujevcu danas bez vode

Zbog neophodnih radova na magistralnom cevovodu DN 400mm na uglu Karađorđeve i Cara Lazara danas, u vremenskom periodu od 09:00 do 19:00 sati, bez vode će ostati potrošači ulice Miloja Pavlovića, deo Nikole Pašića od Zorana Đinđića do 27. Marta i može doći do pada pritiska i nestanka vode na višim spratovima u centru grada. Prilikom puštanja vode može doći do blagog zamućenja pa je potrebno vodu ispustiti dok se ne izbistri. Mole se potrošači da obezbede vodu za