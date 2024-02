Nije se dugo čekalo! Mijatović se predstavio Amerikancima! Srbin odmah debitovao, a tek treba da pokaže šta može!

Nije se dugo čekalo na debi srpskog fudbalera u SAD - Jovan Mijatović zabeležio je prve minute u dresu Njujorka.

Stigao je osamnaestogodišnjak u zimskom prelaznom roku iz Crvene zvezde u transferu vrednom osam miliona uz mogućnost da ukupna suma poraste uz razne bonuse, a ubrzo je i debitovao. Mijatović je zaigrao u prvom kolu MLS od 60. minuta kada je kročio na teren umesto Hulijana Fernandeza, ali nije uspeo da pomogne svom timu da se rezultatski vrati u meč. Welcome to @MLS, Jovan 🇷🇸👋 pic.twitter.com/TKuVtyVXeI — New York City Football Club (@NYCFC) February 25, 2024 Od